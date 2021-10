Energia: De Poli (Udc) su bollette, scongiurare rischio stangata, urgente intervenire in legge Bilancio a tutela fasce più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei prezzi delle materie prime e il caro-bollette è un tema urgente da affrontare: serve un intervento rapido da parte dell'Unione europea. Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli. "Il governo - sottolinea - è già intervenuto per mitigare i rincari, accogliendo il nostro appello, ma purtroppo il rischio di una stangata ai danni di famiglie e imprese non è stato ancora scongiurato. Bisogna intervenire in legge di Bilancio. All'esecutivo chiediamo di valutare, già nella prossima Legge di Bilancio, misure a sostegno soprattutto delle fasce sociali più deboli della popolazione come anziani e nuclei familiari in condizione di disagio economico e sociale". (Com)