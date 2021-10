Digitale: Colao, contributo chiave ad occupazione ed equilibrio tra domanda e offerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tecnologie digitali possono giocare un ruolo chiave per migliorare le competenze della nostra forza lavoro e sostenere l’occupazione. Lo ha detto Vittorio Colao, ministro dell’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, intervenendo oggi all’evento finale del B20 Italia 2021, dal titolo “Ridisegnare il futuro: includere, condividere, agire”. “La pandemia ha reso evidenti i rischi che corriamo in presenza di squilibri tra domanda e offerta, come dimostrato ad esempio dalla carenza di microchip: in questo contesto le tecnologie digitali possono aiutare l’accesso delle imprese ai finanziamenti, rimuovendo gli ostacoli amministrativi e facilitando gli investimenti”, ha detto. (Rin)