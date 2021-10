Afghanistan: Russia pronta ad aiutare Tagikistan in caso aggravamento problemi frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia, se necessario, è pronta ad adottare misure decisive per aiutare il Tagikistan in caso di aggravamento della situazione al confine tagiko-afgano. Lo ha affermato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, nel corso di un briefing con la stampa. "La situazione in Afghanistan e al confine tagiko-afghano è al centro della nostra massima attenzione. Mosca e Dushanbe mantengono contatti attraverso i dipartimenti della Difesa, i servizi di frontiera, le missioni diplomatiche. Continuiamo la cooperazione per rafforzare la capacità di difesa del Tagikistan, tenendo conto di tutte le esigenze operative", ha dichiarato Zakharova, assicurando che la 201ma base militare russa "è dotata di tutto il necessario per fornire assistenza al governo della Repubblica del Tagikistan in caso di aggravamento della situazione". (Rum)