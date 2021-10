G20: Dompé, salute è asset strategico per tutte le comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La salute è ricchezza, e come le conquiste del settore delle scienze della vita non riguarda più solo le aree e i professionisti direttamente coinvolti ma è un asset strategico per tutte le comunità, sia globali che locali, oltre che il presupposto per la prosperità. Lo ha detto Sergio Dompé, presidente e amministratore delegato di Dompé Farmaceutici, intervenendo oggi all’evento finale del B20. “Dobbiamo accelerare il ritmo dell'innovazione per costruire e consolidare una nuova normalità in cui le nostre società possano prosperare in sicurezza: ora abbiamo l'opportunità di sfruttare i mondi convergenti di geni, cellule e dati che rappresentano un'opportunità generazionale di usare la scienza e l'innovazione per il bene comune”, ha detto, sottolineando la necessità di valutare e misurare la salute come un investimento e promuovere la transizione verso modelli sanitari basati sul valore. “Infine, dobbiamo costruire sistemi sanitari resilienti e sostenibili, collegando l'assistenza sanitaria con le politiche ambientali e industriali, affrontando anche gli obiettivi della catena di approvvigionamento e della politica produttiva”, ha concluso. (Rin)