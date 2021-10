Toscana: ex presidenti Regione a confronto sul futuro della sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso con l’audizione dei tre ex presidenti della Regione Toscana, Vannino Chiti, Enrico Rossi e Claudio Martini il percorso di ascolto organizzato, nell’ambito degli Stati generali della salute, dalla commissione Sanità presieduta da Enrico Sostegni (Pd). I tre presidenti hanno parlato a lungo, fornendo come ha sottolineato Sostegni “una serie di spunti assolutamente preziosi che riprenderemo nella proposta di risoluzione che la commissione sta elaborando una volta finita la fase di ascolto”. Vannino Chiti ha sottolineato l’importanza di confrontarsi “perché il mondo, anche a causa del Covid, sta cambiando e bisogna verificare l’impianto dell’organizzazione sanitaria, così come sta cambiando la composizione demografica: l’invecchiamento della popolazione e la presenza dei nuovi cittadini italiani pongono esigenze diverse”. Secondo l’ex presidente le Regioni negli ultimi anni si sono ripiegate su se stesse, mentre su grandi temi come la salute devono riacquistare un ruolo di iniziativa. “La Toscana deve rendersi protagonista di un risveglio delle Regioni”, ha auspicato. Tanti i temi su cui puntare, come il potenziamento del personale medico e infermieristico, decimato da tredici anni di blocco delle assunzioni. L’Italia dovrebbe assumere centinaia di migliaia di infermieri, ha spiegato Chiti, per porsi al pari dei paesi vicini, Francia, Austria e Svizzera. O sul tema delle privatizzazioni e del welfare aziendale. “Se si va verso il sistema delle assicurazioni sanitarie questo, dobbiamo chiedercelo, produce o no disuguaglianza?” (segue) (Ren)