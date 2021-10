Toscana: ex presidenti Regione a confronto sul futuro della sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Rossi ha ripercorso tappe e motivazioni di molte scelte effettuate nel corso del suo mandato. A cominciare dalla costituzione dei dipartimenti di area vasta, “perché dovevamo far fronte a pesanti tagli di spesa nazionali e razionalizzare il sistema”. Si è fatto riferimento, ha detto Rossi, alla dimensione di 1,2milioni di abitanti come bacino per fare una corretta organizzazione di tutte le varie prestazioni specialistiche e alla presenza di un'azienda ospedaliera in riferimento a ogni azienda sanitaria". Dunque ha aggiunto: “È stato un percorso di grande maturazione abbiamo rotto delle nicchie, gli schemi dei piccoli ospedali ripiegati su se stessi, spesso provocando reazioni. Ma i risultati delle cure di molte patologie sono migliorati, non abbiamo chiuso piccoli ospedali negli ultimi 15 anni e abbiamo costruito molti ospedali nuovi”. Per quanto riguarda il futuro, secondo Rossi la pandemia ha insegnato alcune cose. “Innanzitutto bisognerebbe mettere sotto scorta un po’ di posti letto di acuti, e di media e bassa intensità, e fare ogni tanto delle esercitazioni di emergenza”. Ma soprattutto, “la strategia su cui puntare è il territorio, che è rimasto debole”. (segue) (Ren)