Toscana: ex presidenti Regione a confronto sul futuro della sanità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rossi ha aggiunto: “Per la prima volta il Pnrr destina più soldi al territorio e agli ospedali. E su questo c’è da investire e studiare tanto, a iniziare dal ruolo delle case di comunità. La parola d’ordine deve essere migliorare i servizi di prossimità, prevedendo più cure intermedie perché è bene che gli ospedali rimangano a disposizione per le cure specializzate”. E questo mettendo insieme sociale e sanitario. È inutile, ha ricordato Rossi come esempio, stabilire di effettuare più sanità a domicilio per gli anziani se poi non c’è chi gli anziani li guarda 24 ore su 24. Infine Rossi ha messo l’accento sull’importanza di avere uno strumento che prenda in carico tutte le politiche che riguardano la salute, cosa provata a fare con la Società della salute. Claudio Martini si è concentrato su alcuni temi generali “osservati dal mio punto di vista defilato”, partendo dal fatto che “in Toscana sanità e sociale sono per i cittadini un elemento fortemente identitario, nel bene e nel male, perché si percepisce la presenza di un modello proprio e unico”. La chiave, ha detto Martini, è sempre cercare il difficile equilibrio tra esigenze diverse nell’ottica di garantire la qualità del servizio, la sua accessibilità da parte di tutti, e infine auspicabilmente la gratuità. Equilibrio che spesso rappresenta una sfida, come ad esempio quello tra l’esigenza, intensificatasi dopo il Covid, di fornire più cure a domicilio ma anche di garantire un loro livello qualitativo alto. (segue) (Ren)