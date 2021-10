Toscana: ex presidenti Regione a confronto sul futuro della sanità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martini ha proseguito: “Dobbiamo tenere presente che molte persone vivono la sanità come uno dei pochi strumenti che possono combattere la diseguaglianza sociale, insieme alla scuola e alla cultura”. Così come saranno importanti i cambiamenti che la pandemia farà emergere nella domanda di prestazioni sanitarie. Martini si è soffermato infine in particolar modo sul rapporto tra Regione, sistema sanitario e cooperazione sociale. Dunque ha aggiunto: “Un settore che si occupa di tante cose ma che è in forte difficoltà a causa della pandemia. Da qui la sua richiesta di ragionare su come valorizzare un ambito vitale per la nostra regione, partendo dalla coprogettazione e cercando di favorire l’aggregazione delle realtà per la partecipazione ai bandi. Altrimenti assisteremo alla scomparsa di un patrimonio toscano”. Sostegni ha concluso: "Con la giornata di oggi si chiude questa fase di un percorso di riflessioni che abbiamo voluto a 360 gradi. A distanza di cinque anni dalla riforma e con la pandemia che ha sconvolto l’organizzazione sanitaria, abbiamo deciso di guardare al futuro, chiedendo il contributo di tutti. In questi mesi abbiamo effettuato oltre duecento audizioni, un lavoro importante e poderoso”. (Ren)