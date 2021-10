Speciale infrastrutture: Unindustria, Orte-Civitavecchia opera strategica, coniugare ambiente e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Trasversale Orte – Civitavecchia è un'infrastruttura irrinunciabile non solo per l'Alto Lazio, ma per tutto il Centro Italia e il suo completamento è fondamentale per crescita e occupazione. È un'opera di cui il territorio ha bisogno e che richiede a gran voce". Lo dichiara Cristiano Dionisi, presidente Unindustria Civitavecchia. "Rispettiamo la sentenza del Tar e allo stesso tempo, come Sistema delle imprese - aggiunge - siamo sicuri che il Commissario straordinario Ilaria Coppa saprà intervenire per tenere fede alle prescrizioni imposte, in modo da poter completare l'opera in tempi stretti. Siamo consapevoli, d'altra parte, che c'è il rischio di un allungamento dei tempi di realizzazione, ma segnaliamo un rischio ancora più grande: la perdita dei finanziamenti stanziati, il che significherebbe mettere la parola fine ad un progetto strategico per la nostra economia, condannandola in maniera forse definitiva". (Com)