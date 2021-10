Speciale infrastrutture: Giovannini, già assegnati 10 miliardi del fondo complementare di competenza del Mims

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha rendicontato al ministero dell’Economia e delle Finanze l’assegnazione dei 10 miliardi di sua competenza all’interno del Fondo complementare. Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, intervenendo al Made in Italy Summit 2021 organizzato da Sole 24 Ore e Financial Times. “Abbiamo fatto una corsa straordinaria, ma non da soli: chi in passato si è occupato di negoziazione con Regioni o comuni sa che talvolta ci sono voluti anni per concordare la ripartizione dei fondi, mentre in questo caso c’è stata un’ottima collaborazione”, ha detto. (Rin)