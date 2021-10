Speciale scuola: Bianchi, verso contenimento quarantena per positivi vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da tempo abbiamo un tavolo comune anche con le Regioni: la prima indicazione è andare verso un omogeneizzazione dei comportamenti sulla quarantena degli studenti. Dobbiamo andare verso un'indicazione nazionale per evitare discrepanze". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, nel corso di una conferenza stampa. Inoltre, come già indicato, l'intenzione è andare "verso un contenimento della quarantena per chi è vaccinato". (Rin)