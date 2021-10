Imprese: Gas Intensive, costi energetici insostenibili, servono interventi urgenti nazionali ed europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gas Intensive - prosegue la nota - condivide la richiesta sostenuta anche dall'Italia a livello Ue di interventi urgenti e centralizzati per affrontare questa crisi ma sottolinea che importanti interventi tra quelli in discussione, quali sono le misure relative allo sviluppo e alla gestione degli stoccaggi europei, saranno fondamentali per evitare il ripetersi di gravi crisi ma non potranno risolvere l'emergenza attuale e ridurre i rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti per il prossimo inverno. All'azione europea riteniamo, pertanto, necessario ed urgente affiancare interventi immediati sul piano nazionale che possano favorire una maggiore liquidità al mercato italiano del gas naturale, allo scopo di ridurne il prezzo: riconsiderare l'utilizzo di maggiori volumi di gas nazionale per un periodo limitato alla gestione della transizione energetica; massimizzare l'importazione del gas algerino attraverso il gasdotto Ttpc (attualmente riempito solo al 50 per cento della capacità), negoziando con l'Algeria l'intensificazione dell'attività estrattiva del gas; favorire le importazioni di gas naturale e di Gnl con misure di rimodulazione delle tariffe entry Snam per i punti di interconnessione e adeguando le regole di assegnazione nelle aste di capacità per i terminali di rigassificazione. (segue) (Com)