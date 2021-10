Imprese: Gas Intensive, costi energetici insostenibili, servono interventi urgenti nazionali ed europei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla situazione attuale hanno rilasciato dichiarazioni anche alcuni presidenti delle associazioni promotrici del Consorzio Gas Intensive. Per Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica, "questi livelli di prezzo del gas non sono compatibili con l'attività delle imprese. Considerando l'impiego di gas del settore piastrelle si registrerebbe nel prossimo anno un incremento del costo di fabbricazione di 3,4 euro per metro quadrato prodotto, pari ad un extra costo settoriale di 1.4 miliardi di euro. Si tratta di un valore pari a un quarto del fatturato e cinque 5 volte l'utile dopo le imposte. Per i laterizi, l'incremento del costo di fabbricazione è di circa 40 euro /t, pari ad un extra costo settoriale di 160 milioni di euro, il 40 per cento del fatturato. È chiaro che non si può sostenere". Massimo Medugno, direttore generale di Assocarta, ha dichiarato: "Non ci ha fermato la pandemia, ma senza adeguati provvedimenti ci fermerà il rialzo del gas. In questo modo si compromette anche il Green Deal: la carta è un materiale rinnovabile, fondamentale per la transizione, mentre il 90 per cento della capacità di riciclo della carta installata in Italia e in Europa usa gas." (Com)