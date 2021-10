Mediterraneo: Pistelli (Eni), regione è spazio naturale dove sono proiettati interessi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione del Mediterraneo sta tornando ad essere uno spazio naturale dove sono proiettati interessi nazionali. Lo ha dichiarato Lapo Pistelli, direttore Public affairs di Eni, in occasione della prima giornata della decima edizione della conferenza "Shared Awareness and De-confliction for the Mediterranean Sea" (Shade Med), ospitata da Irini. “Il Mediterraneo rappresenta l’1 per cento dell’acqua mondiale ma interessa il 20 per cento del commercio”, ha affermato Pistelli, sottolineando la posizione geopolitica della regione, tradizionalmente considerata la porta tra Europa e Africa. “Dobbiamo ampliare la nostra prospettiva e considerare anche la regione del Golfo, che a sua volta connette Asia ed Europa”, ha proseguito, evidenziando la necessità di assumere una nuova prospettiva considerando una serie di nuove potenze come Turchia, Russia e Cina che si stanno affacciando alla regione per motivi economici e politici.(Res)