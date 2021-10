Abruzzo: Active 2021, dall’Aquila il via con nove tour operator internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via domani dall'Aquila la seconda edizione di "Active Abruzzo 2021", l'evento dedicato alla promozione del turismo attivo organizzato da Cna Turismo Abruzzo con la direzione tecnica di "Bikelife live your passion". Per l'occasione sbarcheranno nella regione nove grandi tour operator internazionali d'Italia, Spagna e Stati Uniti, invitati a promuovere due pacchetti turistici che interesseranno l'intero territorio regionale. Il primo appuntamento con gli ospiti internazionali, dopo una visita alla città, è fissato alle 19 nel salone dell'hotel san Michele: a fare gli onori di casa, con il presidente e il coordinatore regionale di Cna Turismo Abruzzo, Claudio Di Dionisio e Gabriele Marchese, ci sarà l'assessore al Turismo della città, Fabrizia Aquilio. Con loro, il direttore regionale di Cna Abruzzo, Graziano Di Costanzo; Agostino Del Re, componente della giunta esecutiva della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia; Stefano Bussiglieri della Bper. Nove i tour operator che da sabato, di buon mattino, si metteranno in moto - sempre dall'Aquila - per saggiare in prima persona i due percorsi proposti che prendono il nome di "Real experience Abruzzo Famtrip": il primo pacchetto, che si chiama "Culto", ruota attorno a percorsi ciclabili ed agli interessi del sempre più vasto pubblico degli amanti delle due ruote; il secondo, "Iconico", si snoda invece attraverso percorsi di trekking più adatti a chi ama camminare con lo zaino in spalla, e magari guarda con interesse anche a sport come il parapendio. Gli operatori (gli italiani "Jonas", "Girolibero", "Sportourist", "Genius Loci Travel", "Italia Outdoor" e "Benedetti Viaggi"; gli iberici "Rm Ideas Factory" e "Scape Travel"; gli statunitensi di "Tourissimo"), sono tutti super specialisti della vacanza attiva: con i loro accompagnatori abruzzesi daranno vita a un tour di tre giorni (dal 9 all'11 ottobre) sui due percorsi, immergendosi nell'Abruzzo della montagna e dei parchi, attraversando colline, oliveti e vigneti, visitando borghi, apprezzando la migliore tradizione gastronomica del territorio, fino ad approdare sulla costa adriatica. (Gru)