Mediterraneo: Pistelli (Eni), settore energetico è mezzo politico per l’integrazione

- Il settore energetico non è solo un settore economico, ma anche un mezzo politico per l’integrazione. Lo ha dichiarato Lapo Pistelli, direttore Public affairs di Eni, in occasione della prima giornata della decima edizione della conferenza "Shared Awareness and De-confliction for the Mediterranean Sea" (Shade Med), ospitata da Irini. “Un esempio sono Israele ed Egitto, storicamente contrapposti ma coinvolti in una cooperazione energetica”, ha proseguito. “In questo momento, in cui stiamo cercando di compiere una transizione energetica in Europa ma anche in Africa c’è ampio spazio per la cooperazione”, ha affermato Pistelli, evidenziando la possibilità di cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo che “devono essere connesse dal punto di vista politico ed economico”. “E' una grande opportunità e non dobbiamo trasformarla in un ostacolo”, ha concluso.(Res)