Agroalimentare: Coldiretti, record prezzi decennio di materie prime

- Non solo aumenti per petrolio, gas e metalli, i prezzi delle materie prime alimentari hanno raggiunto a livello mondiale il massimo da dieci anni trainati dalle quotazioni in forte aumento per oli vegetali, zucchero e cereali. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dell’Indice Fao che ha raggiunto a settembre 2021 il valore massimo dal 2011. Si tratta - sottolinea la Coldiretti in una nota - del risultato di un incremento medio del 32,8 per cento rispetto a settembre 2020 con l’indice Fao che ha raggiunto un valore di 130 punti. A tirare la volata sono i prezzi internazionali dei cereali cresciti del 27,3 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mentre lo zucchero aumenta del 53,5 per cento ed i grassi vegetali sono balzati addirittura del 60% rispetto all’anno scorso. (segue) (Com)