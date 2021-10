Georgia-Montenegro: presidente montenegrino Djukanovic in visita a Tbilisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro Milo Djukanovic si trova in visita ufficiale in Georgia. Lo riferisce una nota della presidenza di Podgorica, precisando che Djukanovic ha avviato oggi a Tbilisi una visita di due giorni su invito della presidente georgiana Salome Zurabishvili. I due capi di Stato, prosegue la nota, hanno avuto un incontro a porte chiuse, seguito da una riunione delle rispettive delegazioni. Durante la visita ufficiale, Djukanovic incontrerà anche il primo ministro della Georgia, Irakli Garibashvili. L'agenda prevede anche che Djukanovic deponga una corona di fiori in Piazza degli Eroi. La visita in Georgia è la prima a livello presidenziale dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. (Seb)