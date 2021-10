Ue: Verdi, agire contro Paesi che incoraggiano evasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il Parlamento europeo ha espresso la propria posizione sulla riforma della strategia Ue sulle pratiche fiscali dannose. L'Ue ha alti obiettivi in materia fiscale, ma senza un efficace scambio reciproco di informazioni tra Stati membri e il miglioramento della trasparenza fiscale non risolveremo i problemi sotto gli occhi di tutti. L'impegno preso in tal senso dal commissario all'economia Paolo Gentiloni è solo in parte rassicurante. Fin quando l'Europa tollererà l'esistenza di paradisi fiscali all'interno dell'Unione, primo fra tutti l'Olanda, ogni azione resterà solo un intento vano" lo ha dichiarato la delegazione italiana Greens/Efa, composta dagli eurodeputati Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato e Eleonora Evi, a margine del voto sulla riforma della strategia UE sulle pratiche fiscali dannose: "Le rivelazioni dell'inchiesta giornalistica 'Pandora Papers' , che coinvolgono personaggi famosi e politici come il ministro alle finanze olandese Wopke Hoekstra, rendono urgente la necessità da parte delle istituzioni europee di mettere da parte i doppi standard". (segue) (Ren)