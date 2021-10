Ue: Verdi, agire contro Paesi che incoraggiano evasione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I verdi hanno aggiunto: "Una definizione più rigorosa delle pratiche fiscali dannose all'interno dell'Unione Europea - che è quello che chiede il Parlamento - può aiutare a combattere l'elusione, le frodi e l'evasione fiscale, contribuendo alla crescita economica di quegli Stati Membri che subiscono concorrenza fiscale aggressiva da parte di altri Stati Membri. Il voto di oggi è indicativo delle reali intenzioni dei gruppi politici europei solo in parte. A parole i grandi gruppi sono sempre scandalizzati di fronte a queste notizie, ma nei fatti ben pochi parlamentari esigono cambiamenti dai propri Paesi di riferimento". Infine hanno concluso: "Dal canto nostro continuiamo a chiedere con forza al governo Draghi - di cui si vanta la forte influenza in Europa - di far valere gli interessi dell'Italia, difendendola da queste pratiche fiscali dannose". (Ren)