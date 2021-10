Libia: premier Dabaiba invita a Qatar a partecipare alla conferenza sulla stabilità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale libico (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha invitato ufficialmente il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammad bin Abdulrahman Al Thani, a partecipare alla Conferenza sulla stabilità della Libia che si terrà alla fine di ottobre a Tripoli. Lo riferisce una nota dell’ufficio stampa di Dabaiba. Oggi il primo ministro libico si trova in visita ufficiale a Doha dove oggi è stato ricevuto dall’emiro Tamim bin Hamad Al Thani e dai membri del gabinetto di governo qatariota. Durante l’incontro con l’emiro Al Thani, Dabaiba ha affrontato gli ultimi sviluppi in Libia e lo stato delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Nello specifico le due parti hanno convenuto sulla necessità di rafforzare le relazioni bilaterali, la cooperazione nel campo degli investimenti e della ricostruzione del Paese. Le due parti hanno affermato che qualsiasi cooperazione in materia di investimenti economici tra Libia e Qatar sarà incoraggiata e seguita da entrambi i Paesi. Da parte sua l'emiro Tamim ha dichiarato: "Il ruolo del Qatar sarà positivo nel dossier ogni volta e libico e sosterrà le elezioni”. All'incontro hanno partecipato tra gli altri, oltre a Dabaiba, la ministra degli Esteri Najla el Mangoush, il ministro delle Finanze Khaled al Mabrouk Abdulla e il governatore della Banca centrale Al Siddiq al Kabeer.(Lit)