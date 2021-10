Pavia: Legambiente, ci costituiremo parte civile nel processo su rogo rifiuti Mortara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legambiente Lombardia si costituirà parte civile nel processo, "a dimostrazione del nostro continuo impegno sul tema. Un plauso va alle forze dell’ordine impegnate nell’operazione, ma permangono ancora forti preoccupazioni per gli impianti di stoccaggio". Lo comunica in una nota l'associazione ambientalista commentando gli arresti dei gestori dell’impianto di stoccaggio di rifiuti speciali “Eredi Berté” di Mortara, nel pavese, dopo che le autorità hanno stabilito che il rogo di materiali pericolosi nel 2017 non fu accidentale, ma doloso. "Seguiamo da tempo con crescente preoccupazione questa epidemia di roghi che divampano in impianti di trattamento di rifiuti che, come si evince dalle indagini, spesso hanno lo scopo di occultare prove di comportamenti illeciti – dichiara l’avv. Sergio Cannavò, responsabile Centro Azione Giuridica di Legambiente Lombardia –. Riceviamo segnalazioni frequenti da parte dei cittadini su cattivi odori, scarichi abusivi, emissioni di sostanze tossiche ed è allarmante l’incremento di episodi di questo tipo, per le potenziali ricadute sull’ambiente e la salute dei cittadini. io ancora esistenti sui quali chiediamo una costante azione di controllo". Questo incendio è l’ultimo di una lunga serie di roghi: negli ultimi tre anni, secondo i dati Arpa, sono stati registrati 53 incendi in Lombardia in discariche e impianti di gestione dei rifiuti. (Com)