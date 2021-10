Genova: occupazioni abusive, nove denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Genova – Prà, nell’ambito di un predisposto servizio teso a reprimere l’ormai noto fenomeno dell’occupazione abusiva di edifici pubblici e privati, hanno denunciato all’autorità giudiziaria, per il reato di concorso in invasione di terreni ed edifici e furto di energia elettrica, 9 cittadini albanesi di età compresa tra 18 e 24 anni, alcuni dei quali con pregiudizi di polizia. Gli indagati, che occupavano senza averne alcun diritto tre appartamenti di proprietà del comune, allacciavano arbitrariamente l’impianto elettrico degli appartamenti al contatore condominiale dell’edificio. Uno degli indagati veniva altresì trovato in possesso di un telefono cellulare che è risultato provento di furto ed è stato quindi denunciato anche per ricettazione. (Ren)