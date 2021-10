Imprese: Enit al Ttg 2021 di Rimini, in sei eventi formazione e innovazione per far ripartire il turismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le startup del turismo saranno invitate a partecipare al workshop di approfondimento dedicato al programma e alle modalità di partecipazione per ottenere i micro-finanziamenti per la transizione verde. Un workshop dedicato illustrerà le regole di partecipazione, i fondi a disposizione delle pmi e startup del comparto turismo, oltre a prevedere una sessione altamente interattiva per conoscere da vicino le necessità delle pmi per facilitare la transizione ad un turismo più eco-sostenibile. Si parte il 13 ottobre con l'incontro su "Il Pnrr, leva di sorpasso per il turismo italiano" Think Future/Italy Arena dalle 15:30 alle 16:30 alla presenza del direttore generale del ministero del Turismo Francesco Paolo Schiavo, del presidente Enit Giorgio Palmucci e della direttrice marketing di Enit Maria Elena Rossi. (Com)