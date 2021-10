© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci lascia Salvatore Veca. Filosofo e fine intellettuale, sempre attento e partecipe al dibattito pubblico. Da Pavia a Milano aveva la Lombardia come forte punto di riferimento per la sua attività culturale. Con queste parole il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, esprime il suo cordoglio per la scomparsa del filoso Salvatore Veca (Com)