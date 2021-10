Petroselli: Zingaretti, esempio ancora attuale, accorciare distanze tra centro e periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha partecipato questa mattina all'iniziativa “Luigi Petroselli - La Bella Memoria”, presso il Palazzo dei Priori-Sala Regia in piazza del Plebiscito a Viterbo. "In queste sale Luigi Petroselli ha iniziato a incontrare la pubblica amministrazione e a formarsi. Su Petroselli voglio dire alcune cose che, a mio giudizio, fanno riferimento a quale fu la cifra del suo impegno e della sua attualita'. Ci sono delle vite, delle storie, che rimangono impresse nella memoria collettiva di una comunità". Lo ha detto il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti prendendo la parola alla cerimonia di commemorazione di Luigi Petroselli, già consigliere comunale di Viterbo e sindaco di Roma. Nella sala Regia del Palazzo dei Priori erano presenti, oltre alle autorità civili e ai più importanti esponenti del centrosinistra viterbese, anche le sorelle di Petroselli. "Quando morì - ha spiegato il presidente - non fu solo un colpo per la sinistra italiana, ma in quelle giornate la sensazione di vuoto e un po' anche di spavento colpi' davvero tutti. Questo perché Petroselli incarnava l'immagine di uomo rappresentante di una comunità e di una città. Ecco perché oggi dopo quarant'anni è importante ricordarlo qui: è stato un grande viterbese che segno' la storia non solo della Capitale, ma in parte anche della politica del nostro Paese. La sua ossessione politica, a mio giudizio, è stata quella di accorciare le distanze, il cuore del suo impegno". (segue) (Rer)