Petroselli: Zingaretti, esempio ancora attuale, accorciare distanze tra centro e periferie (2)

- "Accorciarle tra il centro e la periferia - ha proseguito Zingaretti - e quindi con i servizi essenziali, ad esempio portando gli autobus dove non arrivavano; tra gli uomini e le donne, e in quegli anni prende vita il sistema di consultorio familiare; tra i giovani e gli anziani, ed è in quella stagione meravigliosa che si riempie la vita di molti che escono dalla solitudine. Colpisce il cuore andare sulla tomba di Petroselli e vedere tante targhe dei centri anziani di Roma a ricordare la sua figura e la sua volontà di accorciare le distanze tra chi ha e chi non ha. Accorciarle tra chi aveva una formazione e chi non l'ha avuta, con il suo grande impegno sulle scuole e la volontà di portare diritti negati. E anche tra chi ha meno e chi ha di più, con la volontà di eliminare le baraccopoli di Roma perché la casa è un diritto. Qui sta l'attualità di Luigi Petroselli. Se guardiamo a questa missione di accorciare le distanze - continua Zingaretti - c'e' l'attualita' del suo impegno e del suo esempio, segnato dall'etica del dare la vita per la politica anche in tempo di pace. Se il tema e la missione sono stati quelli di accorciare le distanze, mi domando: oggi, in Italia e in Europa, non abbiamo bisogno di questo? Cosa ci consegna il post-pandemia, che stiamo vincendo, oltre purtroppo a tanti lutti? L'aumento delle disuguaglianze, la distanza tra chi ha e chi non ha, il fatto che la condizione di povertà assoluta nel 2020 ha riguardato 5.600.000 individui, quasi un italiano su dieci. E l'Italia non e' forse il Paese che primeggia per quella fascia di cittadini, i giovani, che rischia di sprofondare perché non ha lavoro? Ecco che ritorna, dunque, l'attualità di Petroselli, che oggi diventa utile per aggredire il grande problema del nostro tempo, che ha raggiunto livelli di emarginazione e di solitudine ancora più gravi", ha concluso Zingaretti. (Rer)