Vaticano: Papa nomina monsignor Svalina vescovo coadiutore di Srijem in Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovo coadiutore di Srijem in Serbia monsignor Fabijan Svalina, del clero dell'arcidiocesi metropolitana di Dakovo-Osijek in Croazia, finora direttore della Caritas nazionale e della Rete Cattolica Croata.Lo comunica la Sala Stampa della Santa Sede. Monsignor Fabijan Svalina è nato il 7 novembre 1971. È stato ordinato sacerdote per la Diocesi di Đakovo il 29 giugno 1997. E' stato vicario Parrocchiale a Osijek dal 1998 al 2004; Educatore e Prefetto nel seminario interdiocesano di Zagabria dal 2004 al 2008; segretario dell'ordinariato arcivescovile dal 2008 al 2010; cancelliere dell'arcidiocesi metropolitana di Dakovo-Osijek; segretario aggiunto della Conferenza episcopale croata dal 2010 al 2017. (Civ)