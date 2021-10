Speciale difesa: Turchetto, conferenza Shade Med mostra volontà Ue di affrontare le sfide efficacemente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza Shade Med è un chiaro esempio della volontà dell'Ue di affrontare efficacemente le sfide e le opportunità della regione mediterranea, comprese le questioni sociali, economiche e di sicurezza. Lo ha detto il contrammiraglio Stefano Turchetto, comandante dell'Operazione EunavForMed Irini in occasione della prima giornata della decima edizione della conferenza "Shared Awareness and De-confliction for the Mediterranean Sea" (Shade Med), ospitata da Irini. Shade Med “riflette pienamente l'approccio globale dell'Ue”, ha aggiunto, ricordando che “il mandato dell'Ue per Irini è stato rinnovato a marzo di due anni fino al 2023. Anche il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha riconosciuto il valore del lavoro svolto da Irini a giugno, prorogando di un anno la risoluzione 2292 che consente all'Irini di condurre ispezioni offshore a bordo di navi sospette”. Nel corso delle due giornate, la conferenza si concentrerà sulla sicurezza, “chiedendoci come l'Ue possa facilitare il dialogo tra gli attori regionali e intensificare i propri sforzi per la sicurezza nella regione”, ha spiegato l’ufficiale. Il secondo panel esaminerà specificamente i modi per migliorare la situazione dei diritti umani nel Mediterraneo allargato, mentre nel pomeriggio gli oratori parleranno di come migliorare la situazione economica della regione. Successivamente e domani mattina, i gruppi di lavoro inizieranno le loro discussioni. A tal proposito, Turchetto si è detto impaziente per “uno scambio interattivo sulla formazione e lo sviluppo di capacità, nuove sfide per la sicurezza marittima e la sicurezza umana”. (Res)