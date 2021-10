Speciale difesa: Burkina Faso, presidente Kaborè sostituisce vertici delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Burkina Faso Roch March Christian Kaborè ha sostituito i vertici delle forze militari, nel quadro delle crescenti critiche al suo governo per la gestione della questione della sicurezza. In una dichiarazione letta in diretta televisiva, Kaborè ha nominato il colonnello Ouedraogo Gilbert come nuovo capo dell'esercito, il colonnello Somé Vinta nuovo vice capo dell'esercito, mentre il colonnello Ouédraogo Souleymane nuovo capo dell'Aeronautica militare. I cambiamenti intervengono nel quadro di una escalation di violenze jihadiste, che dal 2015 ad oggi hanno provocato lo sfollamento di oltre un milione di persone. La scorsa settimana circa 20 militari sono stati uccisi nella provincia centro-settentrionale di Sanmatenga. (Res)