Speciale difesa: Ue, Parlamento, unità congiunta su cyberspazio e risposte comuni ad attacchi

- L'istituzione di un'unità congiunta per il cyberspazio; risposte comuni agli attacchi informatici e sanzioni contro gli attori ostili; preoccupazione per un comportamento sistematico aggressivo da parte di Cina, Russia e Corea del Nord. E' quanto affermano i deputati europei che in una risoluzione, adottata con 591 voti favorevoli, 65 contrari e 26astensioni, affermano che una politica comune di cyberdifesa e una cooperazione a livello Ue per la creazione di capacità informatiche militari comuni sono elementi essenziali per lo sviluppo di un'Unione europea della difesa. Secondo i deputati, è essenziale superare l'attuale frammentazione e complessità dell'architettura informatica globale all'interno dell'Ue e sviluppare una visione comune per raggiungere la sicurezza e la stabilità nel cyberspazio. Il Parlamento raccomanda quindi l'istituzione di un'unità congiunta per il cyberspazio per superare la mancanza di condivisione delle informazioni tra le istituzioni, gli organi e le agenzie Ue e garantire una rete di informazione sicura e rapida. I depuati sottolineando il frequente carattere "a duplice uso" (civile e militare) delle capacità informatiche, i deputati accolgono con favore il piano d'azione della Commissione sulle sinergie tra l'industria civile, della difesa e dello spazio. (Beb)