Speciale difesa: Ecuador, ministra Interno riferisce oggi su crisi nelle carceri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno dell'Ecuador, Alexandra Vela, riferisce oggi al parlamento sull'emergenza carceraria e sulla crisi di sicurezza, all'indomani della morte di 119 detenuti per gli scontri all'interno del penitenziario di Guayaquil. Lo ha riferito la presidente dell'Assemblea nazionale (An), Guadalupe Llori, approvando la richiesta presentata la scorsa settimana da 101 deputati. Oltre a Vela, l'aula ascoltare anche il direttore generale del Servizio penitenziario, Bolivar Garzon, la comandante generale della Polizia, Tannya Varela, il capo del comando congiunto delle Forze armate, Jorge Cabrera. Gran parte del dibattito sarà probabilmente centrato sulla crisi vissuta a fine settembre all'interno del carcere Litoral. Intervistato dall'emittente locale "Teleamazonas", un comandante regionale della Polizia, Fausto Buenano, ha chiesto che la popolazione carceraria sia redistribuita nei vari plessi evitando che si mettano assieme componenti delle stesse bande criminali, e di prevedere regimi di isolamento speciale per i rispettivi capi. (Brb)