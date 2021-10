Speciale difesa: Etiopia, Guterres, espulsione funzionari Onu decisione "senza precedenti" che viola la Carta delle Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'espulsione dei sette funzionari delle Nazioni Unite dall'Etiopia rappresenta una decisione "senza precedenti" e "profondamente preoccupante", oltre che una violazione dell'obbligo di un Paese ai sensi della Carta delle Nazioni Unite. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, rivolgendosi la notte scorsa al Consiglio di sicurezza per informarlo sulla decisione del governo etiope di dichiarare i funzionari Onu "persone non grate" e sui crescenti bisogni umanitari per la popolazione vittima del conflitto nel nord del Paese. Di fronte alla "immensa" crisi umanitaria che attanaglia vaste aree del Paese, il capo delle Nazioni Unite ha affermato che tutti gli sforzi dovrebbero essere concentrati sul salvataggio di vite umane per evitare "un'immane tragedia umana", il che rende l'annuncio da parte del governo dell'Etiopia di espellere sette alti funzionari delle Nazioni Unite - la maggior parte dei quali personale umanitario - "particolarmente inquietante". (Nys)