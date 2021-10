Speciale difesa: India, Kashmir, due insegnanti uccisi a Srinagar in attacco rivendicato dal gruppo Trf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due insegnanti, un uomo e una donna, sono stati uccisi oggi con colpi di arma da fuoco nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, a Sangam Eidgah, nel distretto di Srinagar. Lo ha riferito la polizia territoriale. Le vittime sono state identificate come Supinder Kour e Deepak Chand. Entrambe lavoravano in una scuola pubblica locale, la Government Boys Higher Secondary School. La prima ne era la preside e apparteneva alla comunità sikh; il secondo era indù, altra minoranza nella regione, a prevalenza musulmana. Le forze di sicurezza hanno lanciato un’operazione di perlustrazione per cercare di catturare i responsabili. Il duplice omicidio è stato rivendicato dal Fronte di resistenza (Trf, The Resistance Front), gruppo che si presume affiliato all’organizzazione terroristica Lashkar-e-Taiba (Let), che ha accusato i due docenti di aver “molestato” i genitori degli studenti affinché inviassero i figli a scuola per la celebrazione del Giorno dell’indipendenza dell’India, il 15 agosto. Gli omicidi di oggi giungono a due giorni da quelli di altri tre civili, anch’essi rivendicati da Trf. Prima ancora, sabato, ne sono stati uccisi altri due: sono, dunque, sette i civili uccisi in meno di una settimana nella Valle del Kashmir presumibilmente da militanti separatisti. Come nelle precedenti occasioni condanne sono state espresse dal portavoce del Partito del popolo indiano (Bjp), Altaf Thakur, e da vari leader politici: tra loro Omar Abdullah, vicepresidente della Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc o Nc); Mehbooba Mufti, presidente del Partito democratico popolare (Pdp), e Sajjad Gani Lone, presidente della Conferenza popolare del Jammu e Kashmir (Jkpc). (Inn)