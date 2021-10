© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda si smaschera da solo nel giro di poche ore e svende al Pd i voti degli elettori di centrodestra che - credendo alla sua panzana dell'alternativa alla sinistra - hanno in buona fede votato per lui. Il gioco è stato scoperto: l'unico modo per contrastare questa sinistra bugiarda e opportunista è sostenere Enrico Michetti sindaco". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (Rin)