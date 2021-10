Vaticano: Papa, preservare nostra casa comune da azioni scellerate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco questa mattina ha presieduto l'Atto Accademico per l'istituzione del ciclo di studi sulla "Cura della nostra Casa Comune e tutela del Creato" e della Cattedra Unesco "On Futures of Education for Sustainability". Parlando ai presenti ha sottolineato la necessità di "custodire la nostra casa comune, preservarla dalle azioni scellerate, magari ispirate da una politica, un'economia, e una formazione legate al risultato immediato, a vantaggio di pochi". Quindi Pontefice ha osservato: "Si stanno allontanando le aspettative legate agli obiettivi dello sviluppo sostenibile da realizzare entro il 2030, insieme a più specifici traguardi collegati alla protezione dell'aria, dell'acqua, del clima o alla lotta alla desertificazione. Forse perché abbiamo legato questi traguardi solo a un rapporto causa-effetto, magari in nome di un efficientismo, dimenticando che "non c'è ecologia senza un'adeguata antropologia". Papa Francesco, prima di congedarsi, si è rivolto alla comunità accademica lateranense: "Alla comunità accademica lateranense, in tutte le sue componenti, rivolgo il mio incoraggiamento a proseguire, con umiltà e perseveranza, nell'intercettare i segni dei tempi – ha detto Bergoglio - un atteggiamento che richiede apertura, creatività, offerte formative più ampie, ma anche sacrificio, impegno, trasparenza e rettitudine nelle scelte, specie in questo tempo non facile". (Civ)