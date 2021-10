Scuola: Campidoglio, open day mappa dei progetti promossi da Roma Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi l'open day rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della città per la presentazione della mappa dei progetti per le scuole promossa da Roma Capitale: 8 diversi percorsi gratuiti per coinvolgere gli studenti sui temi ambiente e scienza, arte e cultura, benessere e salute, diritti, intercultura e pace e "Roma la mia città". Lo comunica in una nota il Campidoglio. "I singoli istituti potranno scegliere fra le proposte in catalogo, disponibile anche on line , per mettere in campo attività integrative rivolte ai propri studenti. Nei prossimi giorni sarà inviata a tutte le scuole della Città una circolare sulle modalità operative per l'iscrizione alle iniziative riassunte nel Catalogo - si legge nella nota -. La mappa, realizzata dal dipartimento servizi educativi e scolastici di Roma Capitale, raccoglie le proposte progettuali didattico-formative gratuite rivolte presentate per l'anno scolastico in corso da diversi enti sul territorio. L'obiettivo dell'Amministrazione è supportare le scuole di ogni ordine e grado sul territorio cittadino nella realizzazione di attività integrative di apprendimento, crescita, formazione e partecipazione per gli studenti, insieme ai docenti e alle famiglie che potranno essere pienamente coinvolti nell'attuazione dei progetti. La mappa dei progetti per le scuole è disponibile sul portale di Roma Capitale", conclude la nota del Campidoglio. (Com)