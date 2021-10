Fisco: Cabras (Ac) su catasto, da governo scatola chiusa, pericolo nuove imposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo vedendo un tentativo da parte del governo di proporre all'Italia una serie scatole chiuse perché ha contrattato con l'Europa tante materie, dalla giustizia alla riforma fiscale, dalla gestione complessiva dell'economia all'ambiente. Questo porta a creare dei pacchetti che però non vengono discussi dal Parlamento. Qual è pacchetto contenuto nella scatola chiusa della riforma del catasto? Al momento è un oggetto misterioso". Lo ha detto Pino Cabras, deputato de L'Alternativa c'è ospite di "Coffee Break" su La7. "Noi - ha aggiunto - vediamo che c'è un ritorno verso l'austerità europea, perché anche i documenti della recente Nota di aggiornamento al Def ci dicono che si va verso una riduzione del deficit, verso un certo modello che è stato invece fuggito da certi paesi che hanno cercato di rilanciare la propria economia". Quindi, ha concluso l'esponente de L'Alternativa c'è, "vediamo dei pericoli di imposizioni fiscali nuove che rendono difficile la vita ai cittadini. Il miraggio di molte giovani coppie di potersi comprare la casa rimane un miraggio in questo momento. Non saranno i palliativi di qualche garanzia bancaria a risolvere la situazione in un periodo in cui tra l'altro si fanno invece grandi regali a chi acquista le banche per un tozzo di pane". (Rin)