India: Kashmir, due insegnanti uccisi a Srinagar in attacco rivendicato dal gruppo Trf (2)

- Una delle tre vittime del 5 ottobre era un noto imprenditore appartenente alla comunità indù dei Pandit kashmiri, Makhan Lal Bindroo, proprietario di una farmacia a Srinagar, dove è stato ucciso con colpi di arma da fuoco. Gli altri due erano un venditore ambulante, Virender Paswan, ucciso a Lal Bazar, vicino Srinagar, e Mohammad Shafi Lone, responsabile di una stazione di taxi, ucciso a Naidkhai, nel distretto di Bandipora. Il portavoce del Trf, Umar Wani, in un comunicato, ha dichiarato che Bindro è stato ucciso perché lavorava per l’Organizzazione volontaria nazionale (Rss, Rashtriya Swayamsevak Sangh), un’organizzazione paramilitare di destra, nazionalista indù, cui fa capo il Partito del popolo indiano, mentre Paswan e Lone sono stati definiti informatori. Wani ha aggiunto che saranno colpiti altri bersagli. I precedenti due attacchi sono avvenuti il 2 ottobre entrambi a Srinagar: uno nella zona di Karan Nagar, dove è stato ucciso un residente locale, Majid Ahmad Gojri, e uno nella zona di Batamaloo, dove è stato ucciso un impiegato nel dipartimento per lo Sviluppo elettrico, Mohammad Shafi Dar. (segue) (Inn)