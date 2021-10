Energia: al via progetto Enel X e AdR per impianto accumulo con batterie second life (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la prima volta – dichiara Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X – un grande sito industriale come l’aeroporto di Fiumicino, maggiore scalo italiano, potrà avvalersi di un sistema di accumulo energetico che impiegherà batterie second life provenienti dalle auto elettriche. Faremo leva su un innovativo design modulare per ottimizzare i costi d’integrazione e rendere flessibile l’utilizzo di batterie di derivazione automobilistica. Questo progetto pioneristico si aggiunge ad altre importanti attività d’innovazione che stiamo portando avanti nell’ambito dei bandi Ipcei della commissione europea, per rendere sempre più sostenibile la filiera delle batterie e dei veicoli elettrici e ancora una volta conferma il nostro impegno a coniugare innovazione e sostenibilità". (segue) (Com)