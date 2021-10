Recovery: Intesa Sanpaolo, nelle prossime settimane attesa revisione al rialzo delle stime di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime settimane è attesa una revisione al rialzo delle stime di crescita, e al ribasso su deficit e debito: vediamo un Pil vicino al sei e al quattro per cento rispettivamente per quest’anno e il prossimo, grazie agli ulteriori margini di recupero per i consumi di servizi e agli effetti del Pnrr sugli investimenti. È quanto si legge nel rapporto “La bussola dell’economia italiana” curato dalla direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. “A nostro avviso, i rischi sulle stime di crescita sono oggi verso l’alto, così come quelli sul profilo di inflazione: le ipotesi alla base dello scenario sono il contenimento di nuove ondate pandemiche e la stabilità politica”, si legge nel documento, in cui viene sottolineata una maggiore decorrelazione tra le curve dei contagi e quelle dei casi più gravi, per effetto della campagna vaccinale. In particolare, nel rapporto viene evidenziato come il quadro di crescita sia migliorato sensibilmente rispetto a qualche mese fa, grazie al recupero di attività nei comparti maggiormente colpiti dalla crisi: il balzo del Pil nel secondo trimestre è stato trainato dai servizi, sia dal lato dell’offerta che da quello della domanda. “Inoltre, l’espansione sarebbe stata ancora più ampia al netto delle scorte, che hanno sottratto quasi un punto alla crescita: verosimilmente, le aziende non sono state in grado di ricostituire adeguatamente i magazzini per via dei noti colli di bottiglia a livello internazionale nella filiera di approvvigionamento di materie prime e componentistica”, si legge nel documento. (Rin)