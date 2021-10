Tunisia: arrestati due giovani sospettati di terrorismo a Gafsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza tunisine hanno arresto tra ieri e oggi due giovani sospettati di legami con gruppi terroristici nella provincia di Gafsa, nel sud ovest del Paese. Lo ha riferito una fonte della sicurezza all'emittente radiofonica "Jawhara Fm”. Uno degli arrestati è un giovane che secondo le indagini aveva fatto ricerche su internet su come rapinare banche descrivendole come "furti legittimi” volti a sostenere azioni terroristiche. Ieri, la stessa unità delle forze di sicurezza di Gafsa ha invece arrestato un altro giovane che aveva fatto ricerche per imparare l’utilizzo di fucili mitragliatori Ak-47. La Procura di Gafsa ha autorizzato la detenzione preventiva in carcere dei due giovani fino al completamento delle indagini.(Tut)