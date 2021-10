Discoteche: Corbetta (Lega), bene riapertura discoteche, ma capienza ancora troppo bassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finalmente il Governo ha deciso di riaprire le discoteche, anche se la percentuale di capienza al 35% è decisamente troppo bassa e va ripensata. Commenta così, in una nota a riguardo, il consigliere regionale del Carroccio, Alessandro Corbetta. "La capienza del 35%, in cui va compreso anche tutto il personale dei locali, rende evidentemente antieconomica la gestione delle discoteche, che non potrebbero coprire le spese con gli eventuali introiti", prosegue il consigliere. Il decreto stabilisce inoltre che l'ingresso è subordinato al possesso del green pass. Secondo Corbetta andrebbero aumentate il prima possibile le percentuali previste dal decreto. "Sono convinto che sia meglio procedere verso la normalità, dando la possibilità effettiva di riapertura alle discoteche in piena sicurezza e quindi all'intero settore di lavorare, piuttosto che dover assistere ancora al far west di attività illegali e prive di alcun controllo", conclude Corbetta. (Com)