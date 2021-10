Imprese: Intesa Sanpaolo, possibile moderata decelerazione attività per manifatturiero e costruzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testimone della crescita è già passato dall’industria ai servizi: per manifatturiero e costruzioni è possibile una (moderata) decelerazione dell’attività nei prossimi mesi, per via dell'aggravarsi dei colli di bottiglia dal lato dell’offerta. È quanto si legge nel rapporto “La bussola dell’economia italiana” curato dalla direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. “Nei settori già tornati a livelli di attività superiori a quelli pre-pandemici, come le costruzioni, alcuni comparti industriali o i servizi di informazione e comunicazione, potrebbero manifestarsi anche difficoltà nel reperire manodopera, come segnalato dal recente aumento del tasso di posti vacanti: tuttavia, il contributo dei servizi in precedenza soggetti a restrizioni appare tale in questa fase da più che compensare un eventuale minore dinamismo prospettico degli atri comparti”, si legge nel documento, in cui viene ribadito che i margini di recupero dopo i drammatici effetti della pandemia restano consistenti. (Rin)