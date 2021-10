Napoli: Vaccaro (M5s), basta bufale, premio maggioranza a Volla va a chi vince

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per vincere le elezioni servono un progetto, tanto impegno, credibilità e una sana dose di competenza. Creare confusione o, peggio ancora, dare informazioni sbagliate ai cittadini è quanto di più deplorevole possa fare chi ha ruoli politici e istituzionali o ambisce ad averli. Il caso Volla è stato tale soltanto nelle parole di chi ha creduto che confondendo le acque, tirasse acqua al proprio mulino. Come si evince dal sito del Ministero dell'Interno e da una sentenza del Consiglio di Stato, per l'attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al candidato eletto sindaco abbiamo voluto interpretare la normativa. Attraverso la prefettura, i colleghi al Senato e i tecnici del Ministero dell'Interno, abbiamo fatto piena luce sulla vicenda. La percentuale che attribuisce il premio di maggioranza, in questo caso, viene infatti calcolata sul totale dei voti validi ai candidati a primo cittadino e di liste collegate". Lo ha dichiarato il senatore del Movimento 5 Stelle Sergio Vaccaro.(Ren)