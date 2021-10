Mediterraneo: Del Re, questione dei rimpatri è molto dibattuta nell’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione dei rimpatri è molto dibattuta all’interno dell’Unione europea e c’è molta attenzione e consapevolezza a riguardo. Lo ha dichiarato Emanuela Claudia Del Re, Rappresentante speciale dell'Ue per il Sahel, in occasione della prima giornata della decima edizione della conferenza "Shared Awareness and De-confliction for the Mediterranean Sea" (Shade Med), ospitata da Irini. “La vera questione è la presenza di una gerarchia tra necessità e interessi”, ha proseguito Del Re, evidenziando il motivo per cui l’Ue non riesce a razionalizzare completamente il suo approccio integrato, che dipende dalla situazione in continua evoluzione. “Per il momento la questione dei rimpatri è tra le priorità principali per il Sahel e il concetto di ‘rientro volontario’ sta iniziando a diffondersi tra i governatori della regione. Questo è un elemento che ci fa capire che possiamo lavorare in quella direzione”, ha concluso Del Re.(Res)