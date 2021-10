Pil: Intesa Sanpaolo, stima crescita rivista al rialzo al 5,7 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo ha rivisto al rialzo la stima della crescita del Pil italiano quest’anno, al 5,7 per cento. È quanto si legge nel rapporto “La bussola dell’economia italiana” curato dalla direzione Studi e ricerche della banca. “La revisione è motivata soprattutto dal dato superiore alle attese registrato nel secondo trimestre (2,7 per cento), ed è coerente con una crescita ancora vigorosa nel terzo e un rallentamento più marcato nello scorcio finale dell’anno: a nostro avviso, i rischi su questa stima sono verso l’alto, e dipenderanno molto da quanto forte sarà l’ulteriore recupero dei servizi nel trimestre estivo”, si legge nel documento, in cui viene sottolineato come le aziende del terziario non segnalino per ora un significativo ridimensionamento delle aspettative sugli affari. Invariata al quattro per cento la previsione di crescita per l’anno prossimo: se da un lato la sorpresa positiva di quest’anno “avrebbe un effetto di trascinamento positivo sul 2022, dall’altro il rimbalzo più veloce del previsto post-Covid lascia minori margini di recupero per l’anno prossimo”. Nel rapporto viene quindi confermata l’idea che la crescita del Pil possa rimanere “ben superiore al potenziale per diversi anni: uno dei principali carburanti per la crescita nei prossimi anni saranno i risparmi accumulati dallo scoppio della pandemia, che potrebbero tramutarsi, sia pure lentamente e solo in parte, in maggiori consumi, che daranno il maggiore contributo alla crescita nel biennio in corso”. (Rin)