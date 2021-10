Salute: Afeyan (Moderna), stabilimento in Africa produrrà 500 milioni di dosi di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moderna creerà uno stabilimento in Africa dove produrrà 500 milioni di dosi di vaccini. Lo ha detto a "Sky TG24" Noubar Afeyan, presidente della società di biotecnologie Moderna. “Nel nostro caso abbiamo sviluppato un vaccino contro il Covid-19, e non vediamo l’ora di vedere in futuro quando potremo utilizzare il nostro sistema immunitario per fornire ulteriore sicurezza. Abbiamo annunciato poco fa che Moderna ha deciso di collocare uno stabilimento in Africa: ci aspettiamo di produrre circa 500 milioni di dosi di vaccini, incluso quello contro il Covid, e di investire 500 milioni di dollari per impiegare nuova tecnologia”, ha spiegato. “Sono entusiasta, e non vedo l’ora di espandere la nostra lotta comune”, ha aggiunto Afeyan, in merito all’approvazione da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dell'uso diffuso del primo vaccino contro la malaria nei bambini dell'Africa subsahariana e di altre regioni con trasmissione da alta o moderata della malattia. "Ovviamente c’è una connessione con il nostro lavoro, di avere il potere di un nuovo vaccino e affrontare una delle più grandi malattie”, ha proseguito. (Res)