Nadef: Intesa Sanpaolo, quest’anno rapporto deficit/Pil potrebbe essere inferiore al dato del 2020

- Entro fine mese il governo diffonderà la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef): la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro e le sorprese positive viste nei dati sinora pubblicati sul fabbisogno del settore statale segnalano la possibilità che il rapporto deficit/Pil quest’anno possa non solo essere rivisto al ribasso rispetto al target del Def di aprile (11,8 per cento), ma anche essere inferiore al 9,6 registrato nel 2020. È quanto si legge nel rapporto “La bussola dell’economia italiana” curato dalla direzione Studi e ricerche della banca. “La nostra attuale stima è 8,7 per cento, sebbene l’incertezza sia elevata: pertanto, è possibile che il rapporto scenda a sorpresa già quest’anno, stimiamo a 154 per cento da 155,6 l’anno scorso”, si legge nel documento, in cui viene spiegato che l’evoluzione l’anno prossimo dipenderà dall’orientamento di politica fiscale che sarà scelto dal governo. “Se da un lato il miglioramento delle entrate derivante dal rimbalzo del ciclo e il calo delle spese dovuto al venir meno delle misure di sostegno temporaneo potrebbero far scendere nettamente il deficit tendenziale, dall’altro lato è possibile che il governo scelga di accompagnare il recupero dell’attività con una manovra netta ancora espansiva, attenuando la stretta prevista per il 2022 che era implicita nei tendenziali di finanza pubblica del Def 2021”, si legge nel rapporto. (Rin)