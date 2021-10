G20: Nancy Pelosi a Palazzo Madama, la ricostruzione post-pandemica non escluda le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricostruzione post-pandemica, per essere realmente migliore, non deve escludere la partecipazione delle donne. Lo ha detto la presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, nel corso del settimo summit dei presidenti dei Parlamenti del G20 (P20), in corso a palazzo Madama fino a domani. Riferendosi alla sospensione dei diritti delle donne nell'Afghanistan a guida talebana, giunta a seguito del disimpegno statunitense, Pelosi ha riconosciuto la gravità della situazione invitando tuttavia la comunità internazionale a "non dimenticare che negli ultimi vent'anni le donne afgane hanno goduto del diritto all'istruzione". Commentando la generale contrazione del mercato a causa del Covid-19, Pelosi ha dichiarato che le donne "hanno affrontato problemi economici rilevanti durante la pandemia" e che gli Stati Uniti si impegneranno in tal senso, rafforzando l'assistenza medica e domiciliare alle 4 milioni di donne statunitensi che hanno perso il lavoro negli ultimi due anni.(Res)